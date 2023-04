Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem heruntergekommenen Haus im Kreis Kusel wächst Wertvolles, aber Verbotenes heran. Die Bude beherbergt eine Marihuana-Plantage, Modell de luxe. Die Polizei legt die Cannabisproduktion still. Der 28-jährige „Gärtner“ muss nun für geraume Weile ins Gefängnis.

„In 20 Jahren hab' ich so was noch nicht gesehen...“: Eine Kripobeamtin schildert in einer Verhandlungspause im Kollegenkreis, wie sie im vergangenen Juli in der Verbandsgemeinde