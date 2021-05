Überraschung bei der AfD: Nicht der favorisierte Kaiserslauterer Stadtrat Sven Simer, sondern der 47-jährige Marco Staudt aus Altenglan-Mühlbach (Kreis Kusel) zieht im September für die Partei in den Kampf um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg. Der Stuckateurmeister setzte sich bei der Nominierung am Freitagabend in Kusel mit zwölf zu zehn Stimmen gegen den Berufskraftfahrer aus Kaiserslautern-Erfenbach durch. Dass er antreten würde, wurde erst kurzfristig in der Versammlung bekannt. Staudt, seit 2019 Mitglied im Kuseler Kreistag, war bereits bei der Landtagswahl im Kreis Kusel ins Rennen gegangen, hatte im März 10,8 Prozent der Stimmen geholt.