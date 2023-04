Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die AfD bewirbt sich Marco Staudt um das Direktmandat im Kreis Kusel bei der Landtagswahl im März 2021. Der Kreisverband wählte den Handwerksmeister aus Altenglan-Mühlbach am Samstag in Kusel einstimmig zum Wahlkreisbewerber. Zum Ersatzkandidaten wurde nicht ganz so einmütig Kreisvorsitzender Klaus Umlauff bestimmt.

Für den korrekten Ablauf der Versammlung hatte sich die Kuseler AfD Assistenz von außerhalb geholt. Bernd Schattner und Eugen Ziegler vom AfD-Kreisverband Südliche Weinstraße