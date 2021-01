Ab Montag hat das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel einen neuen Leiter. Bei der Verabschiedung von Angelika Gröneveld-Olthoff am Freitag ist erwartungsgemäß Marco Schneider ernannt worden. Der 42-Jährige aus Etschberg ist seit zehn Jahren an der Schule und war zuletzt der Stellvertreter von Gröneveld-Olthoff.