Marco Forster, Radrennfahrer aus Glan-Münchweiler belegte am Sonntag beim deutschen Radklassiker Frankfurt-Eschborn in der Masterklasse 2 den sechsten Platz. Neben Forster nahm der 73-jährige Manfred Friedrich (Reichweiler) an dem Rennen teil. In seinem ersten Rennen überhaupt belegte er in seiner Altersklasse den vierten Platz.

Marco Forster ging mit seinem Team Citec Röltgen mit dem Ziel, einen Platz auf dem Podium zu erreichen, an den Start. In dem Rennen, das ehemals als Rund um den Henninger-Turm bekannt wurde, waren 100 Kilometer mit 1550 Höhenmetern zu absolvieren. Zunächst konnte Forster mit der Spitzengruppe in den Feldberg bei Oberursel fahren. Dort gab es etwa eineinhalb Kilometer vor dem Gipfel eine Attacke, die Forster, der sich vergangene Woche noch mit einer Erkältung herumplagte, nicht mehr mitgehen konnte und somit nur in der Verfolgergruppe blieb. Diese war jedoch immer auf Sicht zur Spitze und fuhr der Führungsgruppe bis zum letzten Anstieg in Mammolshain nach.

Erst hier konnte sich die Spitze des Feldes nochmals etwas absetzen und fuhr schließlich etwa drei Minuten auf die Verfolger heraus. „Leider hatte ich heute keine guten Beine und konnte so nur den sechsten Platz von 750 Fahrern in der Masterklasse 2 erreichen.“

Der Glan-Münchweilerer Forster fuhr hierbei eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 37 Kilometern pro Stunde und benötigte für die Strecke 2:39 Stunden. Nun hofft er, dass er in zwei Wochen beim Granfondo Vosges eine bessere Form hat und sich für die WM im September qualifizieren kann.

Neben Forster startete mit Manfred Friedrich aus Reichweiler ein weiterer Fahrer aus dem Landkreis Kusel. Es war für ihn sein erstes Rennen überhaupt und dies im Alter von 73 Jahren. Friedrich erreichte in der Altersklasse Master 5 einen vierten Platz und verpasste das Podium nur um wenige Minuten.