Marco Forster aus Glan-Münchweiler hatte sich für den Ironman 70.3 auf Mallorca ein Ziel gesetzt und hatte einen Trumpf im Ärmel: das Radfahren. Sein Plan ging auf.

Beim Ironman 70.3 auf Mallorca hat Marco Forster aus Glan-Münchweiler am vergangenen Wochenende einen großen Erfolg gefeiert. Der 47-jährige Rechtsanwalt belegte in der Altersklasse 45 bis 49 Jahre den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft im September in Nizza.

Beim Ironman 70.3 mussten die Teilnehmer 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren sowie einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer absolvieren. Der Wettkampf begann in der Bucht von Alcùdia. Geschwommen wurde im nur 18 Grad kalten Meer, weshalb Neoprenanzüge erlaubt waren. „Ich mag lieber etwas wärmeres Wasser über 20 Grad, aber die Temperaturen konnte man noch aushalten“, sagte Forster nach dem Rennen. Mit seiner Schwimmleistung zeigte er sich zufrieden: „Mit lediglich drei Minuten Rückstand auf die Spitze meiner Altersklasse war ich auch mit dem Schwimmen sehr zufrieden.“ Seine größte Stärke spielte Forster anschließend auf dem Rad aus. Vor allem auf den ersten 45 Kilometern setzte er auf ein hohes Tempo und überholte insbesondere am acht Kilometer langen Anstieg zahlreiche Konkurrenten. „Die Radstrecke war aufgrund des starken Windes nicht leicht zu fahren“, berichtete er. Auf der zweiten Hälfte nahm er bewusst etwas Tempo heraus. „Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit konnte ich im Vorfeld nicht so viel trainieren, wie ich gerne hätte. So konnte ich die Beine noch etwas für das Laufen schonen.“

4:41:26 Stunden

Dennoch gelang ihm eine starke Radleistung: Die 90 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmetern absolvierte er in 2:30 Stunden – die 29.-beste Radzeit aller 2700 Teilnehmer. Anschließend ging es auf die Halbmarathonstrecke. Forster lief zunächst das geplante Tempo von 3:50 Minuten pro Kilometer an. „Danach hat sich doch etwas die Ermüdung gezeigt und ich musste das Tempo etwas drosseln“, erklärte er. Am Ende stand dennoch ein Schnitt von 4:12 Minuten pro Kilometer und eine Laufzeit von 1:28 Stunden zu Buche.

Für den gesamten Wettkampf benötigte Forster 4:41:26 Stunden. Damit sicherte er sich Rang drei in seiner Altersklasse und das Ticket für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Nizza. „Das Podium hatte ich mir im Vorfeld auch als Ziel gesetzt, aber es ist immer tagesformabhängig“, sagte Forster. Besonders auf dem Rad habe er „richtig Spaß und sehr gute Beine“ gehabt. Insgesamt zog er ein positives Fazit: „Es ist eine sehr schöne und perfekt organisierte Veranstaltung gewesen.“