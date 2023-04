Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Triathlet Marco Forster aus Glan-Münchweiler nahm bereits vor zwei Jahren die Herausforderung Ironman-Man auf Hawaii an. In der vergangenen Woche hat er nachgelegt: seine sportliche Herausforderung, die Tour de Kärnten, ein Etappenrennen für Amateure mit sechs Etappen.

Nach 500 Kilometern und 10.000 Höhenmetern in den Beinen kehrte Forster nun mit einem guten Ergebnis in die Heimat zurück. Sein Ziel, den Gesamtsieg in seiner Altersklasse, hat er zwar verfehlt.