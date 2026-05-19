Beim Grenzlandduathlon in Saarbrücken zeigte Marco Forster vom TuS Glan-Münchweiler erneut eine starke Leistung und wurde Dritter in der Gesamtwertung.

Der anspruchsvolle Wettkampf bestand zunächst aus einem 10-Kilometer-Lauf, gefolgt von 40 Kilometern auf dem Rad mit rund 550 Höhenmetern sowie einem abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf. Die Laufstrecken führten größtenteils über den Saarleinpfad.

Auf dem Rad überzeugend

Bereits beim ersten Lauf setzte Forster ein Ausrufezeichen. Mit einer Zeit im niedrigen 37-Minuten-Bereich wechselte der 47-jährige als Gesamtvierter auf die Radstrecke. Schon auf den ersten Metern konnte er den Drittplatzierten überholen und anschließend einen deutlichen Vorsprung herausfahren. Auch auf dem Rad überzeugte Forster mit einer starken Leistung. Für die 40 Kilometer benötigte er knapp eine Stunde und verkürzte damit den Rückstand auf die Spitze weiter. Ganz nach vorne reichte es jedoch nicht mehr. Beim abschließenden Lauf über fünf Kilometer war seine Position schließlich abgesichert, sodass er das Rennen kontrolliert zu Ende bringen konnte.

Nach insgesamt 2:01:39 Stunden, inklusive der beiden Wechselzeiten, erreichte Forster als Gesamtdritter das Ziel. Zusätzlich durfte er sich über den ersten Platz in seiner Altersklasse und Rang zwei in der Landesmeisterschaftswertung freuen. „Eine Woche nach dem Ironman auf Mallorca bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Forster nach dem erfolgreichen Wettkampf.