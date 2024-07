Marcel Müller ist bei der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats am Montag in Körborn in seinem Amt als Ortsbürgermeister bestätigt worden. Als Ersten Beigeordneten bestimmte der Rat Christopher Knobloch, weitere Beigeordnete wird die neu in den Rat gewählte Wiltrud Thum. Da ein gewähltes Ratsmitglied – wie bereits vor der Wahl angekündigt – die Wahl nicht annahm, rückt Giulia Korb nach. Ein weiterer Nachrücker kommt in der nächsten Sitzung hinzu, da Müller sein Mandat mit der Wahl zum Ortsbürgermeister abgegeben hat.