Der Laufkalender der Region füllt sich immer weiter: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ertönt in diesem Jahr auch wieder der Startschuss zum St. Wendeler Marathon.

Die 42,19 Kilometer in der Kreisstadt führen am Sonntag, 8. Mai, neben einigen stark publikumsbesuchten Abschnitten in der Innenstadt, durch ruhige Landstrecken mit geringer Steigung. Dadurch ist die Strecke auch für Hobbysportler attraktiv. Entlang der Strecke bieten Verpflegungsstellen für die Läufer Obst und Getränke. Für Abwechslung und musikalische Unterstützung sorgen darüber hinaus Musikbands, die an verschiedenen Abschnitten des Kurses spielen.

Mit Tobias Blum (27) startet ein Top-Läufer der deutschen und internationalen Langstreckenszene erneut in der Kreisstadt. Nach seinem Sieg beim Halbmarathon 2019 will sich der Saarbrücker nun auch über die volle Marathon-Distanz in die Siegerlisten eintragen. Hier zählt der Sieger des Köln-Marathons 2018 mit Sicherheit zu den Favoriten. „Ich freue mich unglaublich darauf, endlich meinen ersten vollen Marathon in St. Wendel laufen zu können“, sagt Blum. „Wegen der abwechslungsreichen Strecke und seiner einzigartigen Atmosphäre zählt der Marathon in St. Wendel für mich zu den absoluten Höhepunkten des Laufjahres.“

Neben den klassischen 42,19 Kilometern, der Halbmarathonstrecke sowie dem Zehn-Kilometer-Lauf, kann die Distanz ebenfalls als Staffellauf in Teams aus jeweils vier Teilnehmern bestritten werden. Die Läufer einer Staffel starten dabei gleichzeitig. Die jüngsten Läufer gehen beim Kids-Marathon an den Start.

Anmeldung