Am Sonntag, 20. Oktober, ab 11 Uhr laden die Gewerbegemeinschaft Blickpunkt Meisenheim und die Stadt zum Mantelsonntag in die „Perle am Glan“ ein. Ab 13 Uhr sind die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Zudem gibt es in der Unnergass an den Ständen des Herbstmarktes fast alles für Haus, Hof und Garten.

Auch die Gastronomie hat sich für den Mantelsonntag gut gerüstet.