Spektakuläre Rettungsaktion am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 364 zwischen Oberstaufenbach und Neunkirchen am Potzberg. Bei Pflegearbeiten war eine 40 Zentimeter dicke Eiche umgestürzt und hatte einen Mann eingeklemmt. Ein vorbeifahrender Radfahrer hörte die Hilferufe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehren aus Oberstaufenbach, Altenglan, Reichenbach und Weilerbach konnten in dem unwegsamen Gelände den Baum mit einem Hebekissen anheben. Der Verunglückte kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Neben Polizei und Rettungsdienst waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz.