Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, haben Beamte im Dezember einen 25-Jährigen kontrolliert und dabei Diebesgut gefunden. Bei den Gegenständen handle es sich um eine Grablaterne und den Teil einer Trauerschleife, die auf die Ortsgemeinde Thallichtenberg hinweist. Wo der Mann die Gegenstände geklaut hat, sei nicht bekannt. Der Mann sei bei der Polizei nicht zum ersten mal aktenkundig geworden. Wer Hinweise zu den Gegenständen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.