Der Polizei wurden am Samstagvormittag von Anwohnern im östlichen Stadtgebiet häusliche Streitigkeiten aus einer benachbarten Wohnung gemeldet. Darüber informiert die Polizei. Die Beamten erfuhren vor Ort, dass der 45-jährige Mann seine 48-jährige Ehefrau geschlagen und dabei leicht verletzt hatte. Beide waren mit weit mehr als zwei Promille stark alkoholisiert. Da sich mit dem Paar auch die beiden Kinder in der Wohnung befanden, wurde der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes verständigt. Während die Einsatzkräfte auf den Bereitschaftsdienst warteten, hat der 45-Jährige laut Polizei diese unvermittelt angegriffen und versucht, sie aus der Wohnung zu drängen. Der Bereitschaftsdienst hat die Kinder in Obhut genommen. Gegen den Mann wurde eine polizeiliche Verfügung erlassen, die es ihm für die kommenden Tage untersagt, sich seiner Ehefrau zu nähern oder auf andere Weise Kontakt zu ihr aufzunehmen.