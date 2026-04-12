Ein Mann hat am Samstagmittag, 11. April, Gewehrmunition bei der Polizei in Lauterecken abgegeben und sieht sich nun mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann an, die Munition im Bereich einer Baustelle gefunden zu haben. Da er allerdings keine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt, stellen der Besitz und der Transport der Munition einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Die Ermittler weisen darauf hin, dass beim Auffinden von Waffen und Munition Vorsicht geboten ist – beides sollte nicht auf eigene Faust transportiert werden. Die Beamten empfehlen, die Polizei zu verständigen und den Fundort möglichst unverändert zu lassen.