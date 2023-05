Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von wegen angefahren: Wie ein Stuntman sei der 45-Jährige ihm aufs Auto gesprungen, sagte der Angeklagte. Das Gericht nahm ihm das jedoch nicht ab und verurteilte den 61-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Und dann war da noch die Sache mit dem Hammer.

Mit dem, was am Donnerstag in der Verhandlung vor dem Kuseler Amtsgericht gesagt wurde, war der 61-Jährige aus dem Nordkreis teilweise ganz und gar nicht einverstanden. Mehrere Male musste ihn