Im singenden und klingenden Zirkuszelt können Kinder ab sechs Jahren in die Welt der Manege eintauchen. Beim Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ werden sie von Donnerstag bis Montag, 16. bis 20. September, am Ohmbachsee für fünf Tage zur Zirkustruppe.

Der „Circus Rambazotti“ leistet dabei Unterstützung: Zirkus-, Musik- und Theaterpädagogen, Artisten und Tänzer gehören zum Team. Nach drei Kursnachmittagen und einer Generalprobe krönt eine gemeinsam erarbeitete Vorführung die Projekttage. Familienangehörige und Freunde können am Sonntagnachmittag um 15 Uhr bewundern, was die Kinder auf die Beine gestellt haben. Aber auch die jugendlichen Rambazotti-Profis zeigen, was sie können: Von Freitag bis Sonntag geben sie insgesamt vier Vorstellungen. Wer am Zirkus-Projekt teilnehmen möchte, muss alle Kurstermine wahrnehmen.

Am Samstag wird ein Graffiti-Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren angeboten. Zwischen 15 und 18 Uhr führen zwei erfahrene Sprayer in Grundtechniken ein und geben Tipps. Die entstandenen Arbeiten werden ebenfalls sonntags präsentiert. Für das musikalische Angebot sorgt am Donnerstag um 19.30 Uhr ein Chorkonzert unter der Leitung von Roland Lißmann. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Freitag spielen ab 20.30 Uhr lokale Musikgruppen, am Sonntag ab 18 Uhr der Musikverein Hauptstuhl.

Info