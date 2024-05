Sie schmecken ihr offensichtlich. Herzhaft beißt Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein zweites Mal in die Grumbeerwaffel, eine ihr bislang unbekannte Leckerei. Am Samstag ist sie auf Einladung des SPD-Ortsvereins zum Marktfrühstück auf den Marktplatz nach Waldmohr gekommen, um die beiden Wahlkämpferinnen für das Amt der Stadt- und der Verbandsbürgermeisterin zu unterstützen.

Der Himmel strahlt mit Charlotte Jentsch und Pia Bockhorn-Tüzün um die Wette. Die eine (Jentsch) will die Spitze der Stadt, die andere (Bockhorn-Tüzün) die der Verbandsgemeinde erklimmen. Schon auf dem Weg zum Rednerpult wird Dreyer immer wieder von Bürgern aufgehalten, die Selfies oder Fotos mit ihr schießen wollen. Eine davon ist Dreyers Cousine Bärbel Fischer aus Erbach – die zwei haben sich 15 Jahre nicht mehr gesehen.

Jentsch begrüßt die Gäste, lädt ein zum Dialog, den sie als Bestandteil der politischen Tätigkeit und der lebendigen Demokratie beschreibt. Demokratie stehe jeder Form von Extremismus entgegen, sei Motor des Handelns. Bedeutende Werte sind in ihren Augen soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Verlässlichkeit und Haltung. Die derzeitige Erste Beigeordnete schlägt den Bogen zu Waldmohr: Die Stadt habe in den zurückliegenden Jahren eine „bemerkenswerte Entwicklung“ genommen – auch dank der Städtebauförderung und des ehrenamtlichen Engagements. Dem Lob schließt sich Pia Bockhorn-Tüzün an. Sie freut sich, dass so „viele Bürger gekommen sind, um die Ministerpräsidentin live und in Farbe zu sehen“.

Vom Nahost-Konflikt zur Halle des TV-Waldmohr

Bevor Dreyer ins persönliche Gespräch geht, nimmt sie die großen Themen in den Blick: den russischen Angriffskrieg, den Nahost-Konflikt und Transformation und Digitalisierung. Dreyer appelliert, die Jungen auf die Herausforderungen gut vorzubereiten und dabei die Älteren nicht zu vergessen. Probleme, betont Dreyer, gelte es, im Gespräch zu überwinden. Umso wichtiger sei, dass die demokratischen Parteien wie hier in Waldmohr gut kooperierten. Denn „der Feind sitzt im Rechtsextremismus und Populismus“. Deren Vertreter wollten spalten, ohne Lösungen zu bieten. Sie agierten respekt- und würdelos und schadeten dem gesellschaftlichen Klima.

Eine wichtige Botschaft für den Kreis Kusel hat sie ebenfalls im Gepäck: „Das Krankenhaus in Kusel ist nicht gefährdet.“ Gemeinsam mit Kaiserslautern bilde es nämlich einen Maximalversorger. Nun gelte es, die Klinik für die Zukunft fit zu machen.

Interesse an Pflanzen und Insektenhotel

Malu Dreyer mischt sich unters Volk. Kurzer Stopp bei der Pflanzenbörse, wo Karl-Heinz Schnabel über Vorhaben des Nabu informiert. Helmut Strasser, Bernhard Dilger, Walter Fuhr und Marga Meier von der Gruppe „Natur und Umwelt“ im Projekt „Ich bin dabei“ zeigen Bilder vom Insektenhotel am Ohmbachsee und von der Aktion „Gelbes Band“. An jedem Marktstand hält Dreyer inne, bevor sie Platz nimmt und weiter zuhört. Zwei Mitglieder des TV Waldmohr klagen, dass die Ausgaben für Energie und Unterhalt der Halle gestiegen sind, die Stadt aber aufgrund der hohen Verschuldung keine freiwilligen Leistungen mehr gewähren dürfte. Dem habe Dreyer widersprochen: Diese Regelung sei aufgehoben. Ein Schulleiter spricht sie auf Kapazitätsengpässe an. Durch Verteilen der Schüler auf verschiedene Standorte ließen sich – nach Absprache – diese Herausforderungen sicher meistern.