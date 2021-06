Die Malerin und Objektkünstlerin Judith Boy Artista zeigt noch bis 30. Juli in den Vitrinen der Volksbank in Glan-Münchweiler unter dem Titel „Atlantis“ eine Auswahl ihrer neu in Sizilien entstandenen Malerei, Halsschmuck und verschiedene Kunstobjekte. Die Künstlerin hat außerdem ihr Sommer-Atelier in Körborn geöffnet.