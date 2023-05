Neben reichlich Musik hat der Musikverein Brücken zu seinem 60. Geburtstag am Samstag auch ein Kinder- und Familienfest ausgerichtet.

Auf dem Sportplatz wurden hierfür zwölf Stationen zum Toben, Malen, Basteln und Spielen aufgebaut. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Beigeordneten Johannes Huber. „Das ist jetzt das dritte Spielfest und immer hatten wir bestes Wetter“, sagt er.

Sascha Wingerter mit Söhnchen Laurenz spielt Tennis beim TC Bunker Boys Brücken. Foto: Sayer

Der gute Zuspruch wird an der Station des Katholischen Kindergartens deutlich, wo Kinder Stofftaschen bemalen können: Nach dreieinhalb Stunden „waren alle 130 Taschen bemalt“, berichtet Erzieherin Tanja Schneider. Beim Tennisclub Bunker Boys können die Kleinen erste Erfahrungen mit dem Tennisschläger sammeln. Dort zeigt Sascha Wingenter seinem Sohn Laurenz, wie der Ball mit dem Schläger über das Netz befördert wird. Der Dreijährige ist mit Eifer bei der Sache und hat sich auch schon an anderen Stationen probiert. Am besten gefallen habe ihm die Hüpfburg, sagt der Junge.

Die katholische Kindertagesstätte stellt 130 Einkaufstaschen zur Verfügung, die von Kindern bemalt werden konnten (von links: Majra, Erzieherin Tanja Schneider und Mutter Stefanie Dallmer). Foto: Sayer

Die Katholische Jugendgruppe (KJG) Schönenberg-Kübelberg bietet ein Stapelspiel an. Dabei müssen Holzstücke so lange aufeinandergesetzt werden, bis der Turm schließlich umfällt. Michel Braun von der KJG betont, dass das Spielfest „sehr gut angenommen wird. Es hat auch alles gepasst“. Unterdessen versucht sich Markus Holzhauser mit seiner Tochter am Stapelspiel. Der Turm hat mittlerweile eine Höhe von eineinhalb Metern erreicht. Das Spiel mache ihr viel Spaß, doch noch besser finde sie das Bemalen der Taschen, erzählt die Neunjährige. Ihr Vater Markus Holzhauser findet es gut, „dass nicht nur Brücker Kinder, sondern auch Kinder aus dem Umkreis das Spielfest besuchen“.

Für Organisator Huber – die ersten zwei Auflagen der Veranstaltung hat der Bürgerverein gestemmt – steht bereits fest, dass es auch nächstes Jahr ein Kinder- und Familienfest in Brücken geben wird. Dieses wird am 6. Juli 2024 stattfinden.