Das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bietet an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen im November einen Kurs zur „Makroskopischen Gesteinsbestimmung“ an. Der Kurs richtet sich an alle, die mehr über Gesteine lernen und staunen möchten, wie viel Interessantes sie zu erzählen haben. In vier aufeinander aufbauenden, zweistündigen Einzelveranstaltungen, werden Grundkenntnisse der Gesteinsentstehung und -bestimmung vermittelt. Auf die Einführung am 5. November folgen die Unterrichtseinheiten zu Erstarrungsgesteinen (12. November), Ablagerungsgesteinen (19. November) und Umwandlungsgesteinen (26. November). Die Veranstaltung findet in Übereinstimmung mit den aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln des Landes Rheinland-Pfalz statt. Teilnehmer müssen mindestens zwölf Jahre alt sein, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

