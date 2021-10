Das Mainzer Kammerorchester gastiert am Samstag, 16. Oktober, 17 Uhr, in der Kulturhalle Waldmohr. Werke von Mendelssohn Bartholdy, Schubert und anderen stehen auf dem Programm. Mit dabei: Lucas Freund, stellvertretender Solobratscher des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz, und Isabelle Müller an der Harfe. Die Stipendiatin der Villa Musica Rheinland-Pfalz schloss 2020 am Konservatorium in Brüssel das Masterstudium mit Auszeichnung ab. Karten kosten im Vorverkauf zwölf und neun Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Tickets gibt es unter www.ticket-regional.de, in der Stadtbücherei, in den Bürgerbüros und bei Kleeblatt Buch und Natur.