Das deutsche Gesundheitswesen zu verstehen, ist nicht immer einfach. Als Beispiel kann der neue Magnet-Resonanztomograf (MRT) im Westpfalz-Klinikum Kusel dienen.

Anfang September nahm das Westpfalz-Klinikum in Kusel einen neuen Magnet-Resonanztomografen in Betrieb. Umfangreiche Umbauten zur Installation des modernen Apparates, mit dem die diagnostischen Möglichkeiten des Klinikums erweitert und optimiert werden, waren nötig.

Jetzt steht er da, und schon gibt es die erste Kritik, denn angeblich stehe das Gerät nur Privatpatienten zur Verfügung, wie ein Leser behauptet. Ist das tatsächlich so? Die Antwort lautet: Nein, aber....

Prinzipiell für alle Patienten

Wie das Klinikum auf Anfrage mitteilt, ist es nicht so, dass der neue MRT ausschließlich Privatpatienten vorbehalten ist. Alle Großgeräte – auch der neue MRT – stünden allen Patienten zur Verfügung, die sich in stationärer Behandlung befänden, und zwar unabhängig von ihrem Versichertenstatus, also für Kassen- wie für Privatpatienten, teilt das Klinikum mit. Allerdings gibt es einen Haken.

Wer nicht stationär aufgenommen ist und beispielsweise per Hausarztüberweisung im Klinikum eine MRT-Untersuchung machen lassen möchte, kommt nicht in den Genuss modernster Diagnostik. Das liegt allerdings nicht am Westpfalz-Klinikum. Der Grund dafür liegt in der Trennung von stationärer und ambulanter Behandlung im deutschen Gesundheitssystem, wie der Regionaldirektor im Kuseler Westpfalz-Klinikum, Reiner Beck, erläutert.

Wer im stationären Bereich, im Krankenhaus, eine sogenannte niedergelassene Leistung anbieten wolle, benötige dazu eine Ermächtigung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Nur wer diese Ermächtigung erlangt oder eine Kassenzulassung habe, der dürfe diese Leistung anbieten, erklärt Beck. Das Kuseler Krankenhaus habe diese Ermächtigung nicht. Also darf das Klinikum als stationärer Betrieb einem Kassenpatienten das MRT nicht zur Verfügung stellen.

KV erteilt die Konzession

Aber es ist noch etwas komplizierter. Da die Ermächtigung an eine Person gebunden sei, könne sich das Klinikum als Institution gar nicht darum bewerben. Das müsse ein Arzt tun, klärt Beck weiter auf. Im Klinikum sei das der Leitende Radiologe Andreas Großhans. Für den Computertomografen (CT) beispielsweise habe es einmal eine solche Ermächtigung, die für zwei Jahre gelte, gegeben, informiert Beck. Anschließend sei sie aber nicht mehr erteilt worden. Der neuerliche Versuch sei von der KV mit der Begründung abgelehnt worden, es gebe keinen Bedarf, da diese Leistung auch von einem niedergelassenen Arzt erbracht werden könne. Und diese Leistung wird von der radiologische Praxis in Konken, in der derartige Diagnoseverfahren angeboten werden. Hintergrund für die personenbezogene Ermächtigung sei die Bedeutung, die der Arzt-Patienten-Beziehung beigemessen werde, weiß Beck.

Für konventionelle Röntgenuntersuchungen liege dem Klinikum die Ermächtigung vor.