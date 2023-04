Immer wieder ein Thema, das nicht nur in Breitenbach für viele Diskussionen sorgt: die Nutzung von Wirtschaftswegen durch Nicht-Berechtigte. Wie sich auch hier wieder zeigt: Es gibt wenig, was dagegen getan werden kann.

An der Verkehrssituation in der Grube Labach wird alles bleiben wie gehabt. Diesen Beschluss fasste der Ortsgemeinderat Breitenbach bei seiner jüngsten Sitzung. Zum Hintergrund: Anwohner der Grube Labach hatten sich beschwert, dass viele Autofahrer den Feldwirtschaftsweg in ihrem Ortsteil als Abkürzung nehmen würden. Es werde zu schnell gefahren, Landwirte oder Spaziergänger würden Gefahren ausgesetzt. Sowohl in früheren Sitzungen des Bauausschusses als auch des Ortsgemeinderates wurden mögliche Lösungen diskutiert: Poller, Hindernisse, Schotterschwellen, den Weg komplett sperren.

Unlängst waren die Ratsmitglieder vor Ort, machten sich selbst ein Bild von der Situation und sprachen mit den Anwohnern. „Der Weg ist wirklich schlecht“, räumte Ortsbürgermeister Johannes Roth ein. Dennoch diene er vielen als Abkürzung. Sperren oder einen Findling als Hindernis setzen sei nicht möglich, da die Landwirte problemlos ihre Felder erreichen müssten. Barrieren oder Schranken zu installieren sei ebenfalls keine Option. Diese würden häufig zerstört, wie Erfahrungen aus anderen Gemeinden zeigten. Die Polizei wiederum habe keine Kapazitäten, um den Weg regelmäßig zu kontrollieren, ergänzte er. Was also tun? „Wir werden am besten wohl die Situation so hinnehmen, wie sie ist“, sagte der Ortschef resigniert.