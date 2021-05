Spannende Sitzung des Verbandsgemeinderats Oberes Glantal am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr in der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule: In dieser Sitzung werden die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie zum künftigen Verwaltungsstandort vorgestellt. Die Untersuchung reichte von der Beibehaltung mehrerer Standorte über verschiedene Anbauten an das bisherige Zentralgebäude bis zur Möglichkeit, in Schönenberg-Kübelberg ein komplett neues Rathaus zu bauen. Eine Entscheidung fällt an diesem Abend allerdings noch nicht.