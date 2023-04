Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Aschbach zu bauen, ist momentan schwierig, denn der Gemeinde mangelt es an Bauflächen. Dabei gebe es nach wie vor Anfragen, berichtet Ortsbürgermeisterin Birgit Wamsbach. Die Gemeinde hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Leerstände sind ebenfalls Mangelware. Gibt es mal einen, so sind laut Wamsbach in der Regel direkt mehrere Interessenten vorhanden und der Leerstand schnell vom Markt. Bei der Machbarkeitsstudie seien