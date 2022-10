Ein Müllfahrzeug der Firma Preis mit Sitz in Konken ist am Mittwochvormittag im Essweilerer Königsbergerhof in einen Graben gerutscht und konnte im Anschluss seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Wie von Anwohnern zu erfahren war, wurde der Graben Anfang Oktober ausgehoben, um eine defekte Telefonleitung zu reparieren. Es sei mehrfach darauf gedrängt worden, dass der Graben wieder zugeschüttet werde. Jedoch ohne Erfolg. Das Müllfahrzeug blockierte durch den Unfall die Straße, sodass eine CJD-Außenstelle nur noch zu Fuß erreichbar war. Von der Firma Preis war am Mittwoch telefonisch keine Auskunft zu erhalten.