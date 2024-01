Wegen des Schnees ist auch am gestrigen Donnerstag im Landkreis Kusel keine Müllabfuhr erfolgt. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Am heutigen Freitag und am Samstag werde das Abfuhrunternehmen zuerst die Biotonnen und die Restmülltonnen abfahren. Sollten Tonnen nicht geleert werden können, könne der Restmüll bei der nächsten regulären Abfuhr in Säcken beigestellt werden. Dabei müssten es nicht die kostenpflichtigen roten Müllsäcke sein, teilt die Verwaltung mit. Biomüll könne bei der nächsten Abfuhr in Papiertüten oder Kartons beigestellt werden. Karton und Papier könne gebündelt beigestellt werden, blaue Säcke würden jedoch nicht mitgenommen.