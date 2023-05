Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit die Erinnerung nicht verloren geht an die Mühlentradition im Glantal, ist in Glanbrücken eine Informationstafel mit vielen Bildern aufgestellt worden. Hans Georg Leppla erinnert auch in Texten an die Geschichte des Hauses und seiner Familie.

„Was do Leit komme, von Stuttgart bis Hamburg“, sagt Hans Georg Leppla über die Draisinenstrecke und den Fahrradweg, die direkt vor „seiner Haustür verlaufen“. Genauer: direkt