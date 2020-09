Mit einem Tag der offenen Tür feiert die protestantische Pfarrei am Potzberg, zu der die Kirchengemeinden Neunkirchen, Gimsbach und Mühlbach gehören, am Sonntag, 27. September, 14 Uhr, die Wiedereröffnung der Kirche in Mühlbach. Die Kirche ist seit Jahresanfang geschlossen. Die Renovierung begann Anfang Juni. Salpeter wurde entfernt, das Gebäude erhielt einen neuen Innenanstrich. Zudem wurde eine neue Außentür eingebaut. Organistin Katja Abel gibt ab 14 Uhr alle halbe Stunde ein zehnminütiges Orgelkonzert. Die Veranstaltung endet um 16 Uhr mit einer von Pfarrerin Janina Tamm gehaltenen kurzen Andacht.