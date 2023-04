Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rothselberg. Die Gemeinde ist auf der Suche nach Bauland einen Schritt weitergekommen. Zwei von drei möglichen Flächen am Ortsrand sollen nun dahingehend untersucht werden, ob dort einmal Häuser errichtet werden können.

In die engere Auswahl für ein Baugebiet in Rothselberg sind zwei Flächen in den Gemarkungen „Hintersehen“ in der Nähe des Sportplatzes sowie „Vor Buchholz“