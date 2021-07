Im Fall des möglichen Tötungsdeliktes und zweier Schwerverletzter in Medard hat das Polizeipräsidium Westpfalz für den heutigen Dienstag eine Erklärung angekündigt. Nach Informationen der RHEINPFALZ handelt es sich bei dem Getöteten um einen 77-jährigen Mann. Schwer verletzt wurden seine 74-jährige Ehefrau sowie sein 50 Jahre alter Sohn. Der 59-jährige Leichtverletzte werde derzeit als Zeuge behandelt, nicht als Tatverdächtiger, betonte Pressesprecher Bernhard Christian Erfort auf Nachfrage.

Die Leiche und die Verletzten waren am Montag entdeckt worden. Angehörige hatten Rettungsdienst und Polizei benachrichtigt, nachdem die Tochter ihre schwer verletzte Mutter auf dem Anwesen in einer Medarder Nebenstraße gefunden hatte. Laut Polizei war am Montagabend noch unklar, was sich in der Familie zugetragen hat.