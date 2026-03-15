Mini-Standort der Bundeswehr oder „Urzustand“? Die Zukunft des Windhofs stand im Mittelpunkt einer Infoveranstaltung in Kusel. Von was die Entscheidung abhängt.

Der Schlüssel für die künftige Nutzung der Kuseler Liegenschaft Windhof liegt in Berlin und Mainz. Das wurde bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend deutlich, zu der die Wählergruppe Votum ins Horst-Eckel-Haus in Kusel eingeladen hatte: Im Mittelpunkt standen Perspektiven einer Reaktivierung des ehemaligen Bundeswehr-Standortes.

„Das findet sich so nirgendwo in der Bundesrepublik“, sagte Thomas Danneck, Votum-Vorsitzender und Kreisbeigeordneter, über die Vorzüge, die eine Rückkehr der Bundeswehr in die einstige Uffz.-Krüger-Kaserne hätte. Den Windhof kennt Danneck wie seine Westentasche: Dort war er über Jahrzehnte Soldat und musste nach dem Abschied des Artillerie-Lehrbataillons 345 aus Kusel im November 2014 als Dienstältester den geräumten Standort dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum übergeben.

„Ein Stück Heimat“

Für ihn sei der Standort ein „Stück Heimat“, bekannte der Kommunalpolitiker und traf damit wohl auch Empfindungen der ehemaligen Bundeswehr-Kameraden unter den rund 100 Besuchern. Seit Jahren engagiere er sich für eine Reaktivierung des Standortes. In Bonn, Berlin, Koblenz und Mainz habe er 2025 bei verschiedenen Anlässen für eine Wiederansiedlung der Streitkräfte geworben.

In seiner 40-minütigen Präsentation listete Danneck die Vorzüge des Windhofs auf, dessen Unterkünfte seit September 2015 vom Land als Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) genutzt werden: Kurze Wege über die Panzerstraße zum Truppenübungsplatz, zum Munitionslager Blaubach oder zur Schießanlage Mayweilerhof. Auch die Artillerieschule Idar-Oberstein, die Heeresinstandsetzungslogistik in Sankt Wendel und die Airbase Ramstein lägen in geringer Entfernung. In Erwartung einer Belegung der Kaserne in Regimentsstärke seien vor der Schließung des Standortes ein Stabsgebäude und eine Sporthalle für jeweils 3,5 Millionen Euro neu gebaut worden. Viele Anlagen auf dem Windhof wie etwa Schutzräume für 2700 Personen seien „voll funktionsfähig“.

Ausbaukonzept von 2009

Für Danneck ist es deshalb keine Frage: „Es wäre eine Sünde, wenn man den Standort nicht reaktivieren würde.“ Unter möglichen Optionen für die Nutzung – gewerblich, Verkauf oder AfA – favorisierte er klar den „Urzustand“ mit einer Bundeswehrpräsenz von 1200 und mehr Soldaten. Dafür spreche auch, dass ein Ausbaukonzept aus dem Jahr 2009 vorliege. Auch dass sich in Speyer Widerstand gegen eine militärische Nutzung der ehemaligen Kurpfalzkaserne formiere, erhöhe die Chancen des Kuseler Standorts.

Seine klare Absage an Überlegungen, das Windhofareal mit 26 Hektar parallel militärisch und zivil zu nutzen, quittierten die Besucher mit Beifall. Pläne, im technischen Bereich zwei bis drei Unterkunftsgebäude für Soldaten in der Basisausbildung und Ausbildungspersonal ab 2027 neu zu errichten, bedeuteten Danneck zufolge Stillstand für Kusel: „Das wollen wir nicht.“

Noch ist nichts schriftlich

Ähnlich befürworteten Kusels Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU), Christoph Schneider (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, und Landrat Johannes Huber (CDU) eine Nutzung durch die Bundeswehr. Huber erinnerte daran, dass die kommunalen Gremien mehrheitlich eine Bundeswehr-Rückkehr unterstützten. Ähnlich falle das Meinungsbild in der Bevölkerung aus. Ein Besucher gab zu bedenken, dass für den angepeilten Aufwuchs der Bundeswehr Kasernen fehlten. Auch für Heimatschutzkräfte fehlten in der „Zeitenwende“ Standorte.

Einräumen musste Danneck allerdings, dass bisher „nichts schriftlich“ zu konkreten Plänen der Bundeswehr für den Windhof bestätigt sei. Denn über die Zukunft der AfA mit aktuell 373 Bewohnern und rund 150 Beschäftigten von Land, Kreis, freien Trägern und Dienstleistern liege die Entscheidung in Mainz. Und davor wird nach Abschluss der erforderlichen Prüfung das Verteidigungsministerium entscheiden, ob die Truppe nach zwölf Jahren wieder nach Kusel zurückkehrt – als Mini-Standort oder Standort mit Bataillonstärke.