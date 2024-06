Am Wochenende ist Premiere des Märchenwald-Musicals in Brücken. Menschen aus der ganzen Region sind an der Umsetzung beteiligt. Die Musik wurde eigens für das Musikschauspiel komponiert.

Bald zwei Jahre gibt es Pauls Märchenwald an der Wanderhütte nahe der Fritz-Claus-Quelle schon. Seitdem erfreuen die Holzfiguren und Spielgeräte vor allem Familien mit Kindern. Ab dem Wochenende hat der Märchenwald sogar sein eigenes Musical. Das ist schon seit langem in Planung. Seinen Anfang genommen hat alles mit Willy Bücker. Der schrieb zur Eröffnung 2022 eine Kurzgeschichte zum Märchenwald, die viele Begebenheiten in und um Brücken aufgreift. Unter anderem Diamanten und den Namensgeber der Wanderhütte, den Pfarrer und Mundartdichter Fritz Claus. Das wiederum gefiel dem Bürgerverein Brücken so gut, dass er im Rahmen des Projekts Musikantenlanddorf eine Aufführung anstrebte.

Kuseler Komponist

Unterstützt wird das Vorhaben dementsprechend auch von Trafo, einem Programm, das Kultureinrichtungen im ländlichen Raum fördern soll. Projektleiterin Elaine Neumann schrieb den Text kurzerhand zum Musicalstück um. Die Komposition wurde ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt der Kuseler Matthias Stoffel. Der Musiklehrer und Chorleiter ist in der Musikwelt durchaus umtriebig. Ein Musical habe er allerdings schon länger nicht mehr geschrieben, schon gute 20 Jahre sei das her, wie er selbst sagt. „Es war eine Herausforderung, denn vieles war schon vorgegeben“, erzählt Stoffel. Trotzdem habe die Auftragskomposition Freude gemacht.

Musikalisch bewege sich das Musical zwischen zwei Welten. „Es startet ganz bewusst im Volkstümlichen und geht dann mehr und mehr in die typische Musical-Form über“, erzählt der Komponist. 13 Lieder gibt es im Musical insgesamt, neun davon sind eigens für das Märchenwald-Stück erschaffen worden. Es gibt Duette, Soli und Lieder für die gesamte schauspielende Gruppe. Neben der klassischen Bandbesetzung kommen auch Trompete und Saxofon zum Einsatz. Laut Werbeflyer werden auch die Zuschauer Teil der Musicalaufführung. In der geht es übrigens um einen Zwerg, der einen magischen, von einem Riesen bewachten Diamanten stehlen will, welcher den Bewohnern Brückens Frieden und Zusammenhalt stiftet. Auch wenn das im erstem Moment für Kinder zu sein scheine, sei das Musical für alle gedacht, so Stoffel.

Eintritt auf Spendenbasis

Gesungen und gespielt wird dabei hauptsächlich von Laien. Auch Mitorganisator und Sohn des Autors Manuel Bücker wird auf der Bühne stehen. Schon seit einem guten Dreivierteljahr werde in verschiedener Form geprobt, in den vergangenen vier Wochen intensiv. „Die Vorfreude ist riesig, die Nervosität aber auch. Lust haben wir jedenfalls alle darauf“, sagt Bücker. Gesangstraining habe er von der Pädagogin und Musicaldarstellerin Kathrin Lothschütz bekommen, die bei der Vorführung ebenfalls mitwirken wird.

Am Samstag um 18 Uhr ist Premiere – Die Beteiligten hoffen auf gutes Wetter dann bei gutem Wetter. Eine zweite und dritte Aufführung wird es am Mittwoch, 12. Juni und Freitag, 14. Juni geben, auch jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Aufgrund der Platzverhältnisse müssen Besucher trotzdem im Besitz eines Tickets sein. Bekommen kann man diese bei Wein König in Brücken oder bei der Brücken-Apotheke. Alternativ kann man sich auch an Manuel Bücker persönlich unter der Telefonnummer 0157 85941438 wenden.