Im Märchenwald in Brücken ist immer etwas los. Und weil stets viele Interessierte die Angebote nutzen oder auch sonst vorbeikommen, hat die Gemeinde die Infrastruktur verbessert, wie Ortsbürgermeister Christof Dahl auf Anfrage sagte. Vor wenigen Tagen sei die Wanderhütte an Pauls Märchenwald erweitert worden. Der Anbau sei zwar an der Seite offen, schütze aber vor Regen und Sonne. Vier bis fünf Bierzeltgarnituren finden dort Platz. Das Zelt, das bisher ebenfalls genutzt werden konnte, „haben wir abgebaut“, sagte Dahl. So sei Raum für weitere Spielgeräte geschaffen worden. Und mit dem Anbau könnten zusätzliche „spannende Projekte in Angriff genommen werden“. Ideen seien schon da. Letztendlich „haben wir so auch den Pächter der Hütte etwas unterstützt“. Im Märchenwald finden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter das Oktoberfest und der Weihnachtsmarkt. Das Männerquintett Bloos Blech gibt sich öfter ein Stelldichein. Froh ist Dahl, dass die Sonja & Bernhard Bauer-Stiftung die Gemeinde unterstützt. „So konnte obendrein der Bereich vor der Wanderhütte gepflastert werden.“