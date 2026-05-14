„Es war einmal ...“, heißt es seit einigen Wochen regelmäßig in der Tagespflege der Ökumenischen Sozialstation Kusel-Altenglan. Beim Märchenerzählen werden Erinnerungen wach.

Schneewittchen und König Drosselbart sind diesmal angesagt. Rund 20 Gäste der Tagespflege samt Anhang sowie Mitarbeiter verfolgen am Dienstagvormittag gespannt die Märchen der Brüder Grimm. Direkt vor dem Märchenerzähler Phillip Sponbiel platziert sich eine Kindergartengruppe aus der Albert-Schweitzer-Kita auf dem Boden. Mit großen Augen und gespitzten Ohren hören die Kleinen genau und fasziniert zu. Nicht für alle sind die Märchen neu. „Das kennen wir auch“, rufen die Kinder, als Sponbiel das nächste Märchen ankündigt. Neu sind die Märchen für die Gäste der Tagespflege wohl auch nicht. Es werden Kindheitserinnerungen wach. „Die Leute kennen die Märchen schon von Kindesbeinen an, sie sind ganz fasziniert, sie hier zu hören“, sagt Einrichtungsleiterin Stefanie Eastman.

Mit vollem Körpereinsatz

Vor dem Haus in der Bahnhofstraße herrscht reger Verkehr. Zahlreiche Fußgänger laufen an den Schaufenstern vorbei. Drinnen herrscht gespannte Stille. Zum vierten Mal ist der Berliner Schauspieler und Märchenerzähler Sponbiel am Dienstag in der Tagespflege in Kusel. Der drahtige Mittvierziger mit dem langen, rot-goldenen Mantel liest die Märchen nicht nur, er spielt sie – mit vollem Körpereinsatz, Gestik und Mimik und selbstverständlich ohne Textvorlage. Sein tiefer Bariton ist durchdringend, mitunter furchteinflößend – und dann wieder lustig. Auf diese Passagen reagieren die Kindergartenkinder, die laut Eastman öfter zu Gast sind, munter mit Kichern und „Ahs“ und „Oohs“. Ein achtmonatiges Baby kommentiert die Schau mit freundlichem Quietschen.

Dabei hat insbesondere Schneewittchen recht grausame Passagen. Man denke nur an die böse Königin, die mehrfach versucht, die Schönheit mit dem schwarzen Haar zu töten – nicht nur mit dem Apfel. Ein Jäger sollte ihr Schneewittchens Herz und Lunge bringen. König Drosselbart scheint dagegen etwas milder, wenn auch die hochmütige Prinzessin zur Strafe mit einem Bettler verheiratet wird, der sich später allerdings als König Drosselbart herausstellt. So geht es gruselig-munter weiter, bis der berühmte Satz am Ende von allen mitzitiert wird: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“

Zertifizierter Demenz-Erzähler

Die Zuhörer kaufen Sponbiel seine Faszination für Märchen sofort ab. Er ist seit mehreren Jahren als zertifizierter Demenz-Erzähler sowie als Dozent für Weiterbildung zum Märchenvorleser in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Seine Schau läuft im Rahmen des Projektes „Märchen und Demenz“. Die Kuseler Einrichtung habe von einer anderen Tagespflege in der Vorderpfalz von dem Projekt erfahren, das durch die AOK-Krankenkasse finanziert werde, schildert Eastman. Es handele sich um eine Präventionsmaßnahme – unter anderem mit vier Märchenstunden, acht virtuellen Märchenstunden, Spielen, Audio-CDs sowie Supervision der Mitarbeiter. Das Betreuungs- und Pflegepersonal werde mit einer Schulung zu Märchenvorlesern weitergebildet, denn Märchen sollen das Langzeitgedächtnis von Senioren aktivieren. Dadurch soll ihr Wohlbefinden verbessert werden. Dank des regelmäßigen Eintauchens in die Märchenwelt verbessere sich die Lebensqualität aller. Davon sind die Veranstalter überzeugt.

Zum Abschluss präsentiert Sponbiel das dritte Brüder-Grimm-Epos „Jorinde und Joringel“ – ebenfalls in recht düsterer Stimmung. Und dann heißt es ein weiteres Mal: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“