Es war ein Streit unter Männern, der in der Nacht auf Dienstag in Ohmbach mit Messerstichen endete. Ein 31-Jähriger schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Sein 24 Jahre alter Kontrahent wurde leicht verletzt und festgenommen. Zumindest vorübergehend.

Es war kurz nach Mitternacht, als die beiden Männer in der Hauptstraße aneinandergerieten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zückte der 24-Jährige im Zuge des Streits ein Messer und fügte dem 31-Jährigen schwere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Der Ältere verständigte, schwer verletzt, selbst die Polizei und wurde wenig später im Krankenhaus notversorgt. Am Dienstagmorgen schwebte der 31-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Ursache des Streits unklar

Der 24-Jährige wurde ebenfalls im Krankenhaus versorgt und dann festgenommen. Zumindest vorübergehend. Nach RHEINPFALZ-Informationen befindet sich der junge Mann wieder auf freiem Fuß. Die Polizei wollte dies offiziell nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Ungeklärt war dem Sprecher zufolge, wie es überhaupt zu dem Streit gekommen war. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken soll es am Mittwoch eine weitere Erklärung geben.