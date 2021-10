Für zwei Männer dürfte es eine Busfahrt mit Folgen gewesen sein. Am Mittwochabend stieg das Duo in Meisenheim in den Bus ein. So weit, so gewöhnlich. Unterwegs, teilt die Polizei mit, zogen sie ihre Mund-Nasen-Bedeckung aus. Nachdem die Männer gebeten wurden, den Mundschutz wieder aufzusetzen, beleidigten und bedrohten sie den Busfahrer. Doch damit nicht genug: Als das Duo den Bus an der Haltestelle Obere Glanstraße in Odenbach verließ, zerschlug einer der Männer mit seiner Faust die Scheibe des vorderen Einstiegs. Dann flohen sie zu Fuß. Polizisten konnten das Duo wenig später im Ort ausfindig machen und kontrollieren. Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.