Am Dorfgemeinschaftshaus und im Auswanderermuseum von Oberalben sind Elektroarbeiten notwendig. Dazu hatte die Verwaltung in Kusel einen umfangreichen Prüfbericht erstellt. „Es hört sich schlimmer an, als es ist“, berichtete Ortsbürgermeister Walter Dick dem Gemeinderat am Donnerstag. „Wir können reparieren, müssen aber nicht“, fügte er hinzu – außer dem Hauptverteiler im Museum, wo „erhebliche Abweichungen“ festgestellt worden seien. Bemängelt wurde unter anderem ein Berührungsschutz hinter der Klappe des Sicherungskastens. Dieser liege allerdings hinter einer verschlossenen Eingangstür, stelle also keine Gefahr dar. In die Steckdosen sollen noch Kindersicherungen kommen, waren sich die Ratsmitglieder einig. Die Kosten stehen noch nicht fest, ein Angebot muss noch eingeholt werden.