Erneut hat sich der Gemeinderat mit einer von der Bauaufsicht erstellten Mängelliste zum Dorfgemeinschaftshaus befasst. Ergebnis: Nach zwei Überprüfungen wünschen die Ratsmitglieder eine dritte, bevor Arbeiten in Auftrag gegeben werden können.

Am Dorfgemeinschaftshaus sind nach einer Überprüfung der Kreisverwaltung Nacharbeiten in Sachen Brandschutz notwendig. Moniert worden war laut Ortsbürgermeister Frank Winter unter anderem die Saaltür zum Treppenhaus. Diese müsse eine „Antipanikfunktion“ erhalten. Weiterer Handlungsbedarf sah die Baubehörde an der Behindertentoilette, wo zusätzlich zu einem Warnton noch eine Leuchte außen anzeigen soll, falls im Inneren ein Notfall auftritt. Viele Ratsmitglieder haben die Beanstandungen an dem erst rund 20 Jahre alten Dorfgemeinschaftshaus nicht nachvollziehen können, berichtet Winter.

In der jüngsten Ratssitzung sei es konkret um die Installation einer Rauchabzugsanlage und eines Dach-Notausstiegs gegangen. Nach der Prüfung durch die Kreisverwaltung, die von einem Dachdecker bestätigt wurde, sei es der Wunsch des Rates gewesen, noch einen weiteren Experten zu beauftragen, berichtet der Ortsbürgermeister. „Ich hätte die Arbeiten gerne vergeben“, sagte Winter, der von Kosten in Höhe von rund 6000 Euro ausgeht. Doch der Rat habe eine weitere Prüfung gefordert.