Der „Sensenmann“ war am Samstag zu Besuch in Eßweiler – sozusagen. Der Heimweilerer „Sensenwerker“ Carl Rheinländer mäht seit Jahrzehnten nach alter Tradition und erklärt in Kursen, wieso er auf Bequemlichkeit verzichtet.

Ein unaufhörliches Klicken und Klacken im Kollektiv-Takt. Das ist alles, was man an diesem brütend heißen Samstag auf dem offenen Feld des Schneeweiderhofs im