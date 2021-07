Ein zerstörter Mähdrescher und Einbußen bei der Ernte: Das ist die Bilanz eines Feuers auf einem Acker bei Becherbach. Wie die Lauterecker Polizei am Montag mitteilte, war der Mähdrescher am Sonntagabend während der Getreideernte in Brand geraten. Ursache sei ein technischer Defekt.

Feuerwehren aus mehreren Dörfern in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hatten laut Polizei verhindern können, dass die Flammen auf nahe Häuser übergriffen. Ein Teil des Getreides auf dem Acker sei jedoch vernichtet worden.

Auch 2018 brennt ein Mähdrescher

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 27. Juli 2018, hatte zwischen Becherbach und Roth schon einmal ein Mähdrescher Feuer gefangen, damals wegen Überhitzung. Dieser Brand hatte schnell gelöscht werden können, das Feld war nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.