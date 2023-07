Am Freitagnachmittag ist es in Hohenöllen zu einem größeren Flächenbrand eines Feldes gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Mäharbeiten zu einem Funkenschlag, der den Flächenbrand auslöste. Es brannte eine Fläche von circa einem Hektar, informiert die Feuerwehr Lauterecken, die mit mehreren Wehren im Einsatz war. Auch in ein kleines Waldstück breitete sich das Feuer aus. Zur Unterstützung wurden mehrere wasserführende Fahrzeuge nachgefordert.