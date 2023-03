Beim Girls’ Day beziehungsweise Boys’ Day am 27. April können Jungen und Mädchen einen Einblick in Berufe gewinnen, die zumeist dem jeweils anderen Geschlecht vorbehalten sind. Mädchen ab der fünften Klasse können sich an diesem bundesweiten Aktionstag beim Forstamt Kusel den „Arbeitsplatz im Wald“ ansehen. „Forstwirtinnen und Försterinnen haben vielfältige Talente und Aufgaben. Sie arbeiten am Computer, bedienen große Forstmaschinen und sind Spezialistinnen, wenn es um Fragen der Tier- und Pflanzenwelt im Wald geht“, sagt die Kuseler Forstamtsleiterin Gabi Kleinhempel. Die Teilnehmerinnen erfahren, welche Arbeiten im Wald anfallen und dürfen auch selbst Hand anlegen.

Die Lebenshilfe Kusel bietet am Aktionstag Praktikumsplätze für Jungen an. In den Berufen Erzieher und Heilerziehungspfleger sind Männer laut Lebenshilfe unterrepräsentiert. In beiden Berufen bildet die Lebenshilfe Kusel selbst aus. Jungen können den Boys’ Day in der Integrativen Kindertagesstätte oder in der Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung verbringen. An diesem Tag werden nicht nur Ausbildungsinhalte und Unterschiede der Berufe thematisiert, es werden auch praktische Erfahrungen in einer Kita-Gruppe und in der Tagesstruktur der Wohnstätte gesammelt. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.girls-day.de und www.boys-day.de.