Zwischen dem nahezu ortsfesten Hoch bei den Azoren und einem umfangreichen Tief über dem Nordatlantik hat sich über Mitteleuropa eine westliche Luftströmung eingestellt. In dieser Strömung überqueren uns gelegentlich einige Störungspassagen im Wechsel mit kurzen Zwischenhochs. Die Temperaturen liegen dabei oft nur im mäßig warmen Bereich. Am kommenden Wochenende könnte es jedoch dank eines Ablegers des Azorenhochs insgesamt wider freundlicher und sommerlicher werden.

Vorhersage

Montag: Nach Abzug nächtlichen Regens halten sich zunächst kompaktere Wolken. Im Tagesverlauf gesellt sich zu den Wolken aber auch gelegentlich die Sonne hinzu. Vereinzelt bilden sich am Nachmittag lokale Schauer. Die Temperaturen liegen bei spürbarem Wind im mäßig warmen Bereich.

Dienstag: Heute gibt es deutlich mehr Wolken als Sonne. Möglicherweise können zwischendurch auch kleinere Schauer niedergehen. Die Temperaturen gehen noch weiter zurück. Der Wind kann über Mittag wieder leicht auffrischen.

Mittwoch: Die Wolken dominieren und lassen der Sonne recht selten die Gelegenheit sich in Szene zu setzen. Regen fällt aber nur vereinzelt etwas. Die Temperaturen steigen leicht an. In der Nacht auf Donnerstag kann es zu einigen Regenfällen kommen.

Donnerstag: Bei zum Teil frischem Wind gibt es heute eine Mischung aus Sonne und Wolken. Örtlich treten kleinere Regengüsse auf. Die Temperaturen verändern sich dabei nicht merklich.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende wird es überwiegend freundlich und trocken. Es ziehen vor allem am Samstag mal ausgedehntere Wolkenfelder durch. Sonst gibt es aber auch häufig Sonnenschein. Die Temperaturen klettern in den angenehmen Sommerbereich.