Das Lyonerfest zum Saarländertag in Waldmohr, das normalerweise am 15. August stattfindet, wurde nun abgesagt, wie alle Großveranstaltungen derzeit. Das teilte die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit. Das Fest wird vom Gewerbeverein organisiert – der möchte jedoch kein unnötiges Risiko eingehen. Laut Melanie Temmes, Chefin der Metzgerei Gries, wäre es mit den zu beachtenden Bestimmungen nicht tragbar gewesen. Die Metzgerei Gries bietet jedes Jahr auf dem Fest Wurst an, das ist in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Ihre Metzgerei konzentriere sich an den Tagen rund um den 15. August nun stattdessen auf den Verkauf ihrer Waren zum Mitnehmen, sagt Temmes. Verluste habe sie zwar, dennoch musste sie ihre Öffnungszeiten nicht ändern und ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, so Temmes.