In diesem Jahr hätte die 20. Auflage des Saarlandtages mit Lyonerfest stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie hat auch dem beliebten Fest in Waldmohr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Verkehrs- und Gewerbeverein hat sich aber etwas einfallen lassen und bietet am 15. August auf dem Wochenmarkt „Lyoner to go“ an.

„Das Fest war, so wie es üblicherweise stattfindet, unter den derzeitigen Vorgaben nicht genehmigungsfähig, deshalb mussten wir leider in diesem Jahr von der Ausrichtung absehen“, erklärt Hugo Klingbeil, Vorsitzender des Verkehrs- und Gewerbevereins. Diese Entscheidung habe sich aus der Abstimmung mit den Fachleuten der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal ergeben.

„Natürlich ist das schade, gerade auch, weil wir im Jahr 2020 die 20. Auflage gefeiert hätten – das hätte doch gut gepasst.“ Allerdings hätte man aufgrund der coronabedingten Auflagen vor mehreren Problemen gestanden. „Wir hätten zum Beispiel Toilettenanlagen aufstellen müssen und sowohl dort als auch an der Essensausgabe für ,Einbahnstraßenverkehr’ sorgen müssen“, erklärt Klingbeil. Dazu komme, dass man aus ökologischen Gesichtspunkten schon seit ein paar Jahren dazu übergegangen sei, kein Einweggeschirr und -besteck mehr auszugeben. „Das hätte dann alles immer zusätzlich desinfiziert werden müssen. Alles in allem hätten wir wohl das Vierfache an Personal gebraucht und auch von finanzieller Seite war das so alles einfach nicht machbar.“

Standplatz auf Wochenmarkt

Doch der Verkehrs- und Gewerbeverein hat sich eine Alternative ausgedacht. So wird man am Samstag, 15. August, auf dem Wochenmarkt in Waldmohr einen Verkaufsstand aufbauen, wo das vom Saarlandtag bekannte Lyonerfest-Paket angeboten wird. Die Gemeinde habe dem Verein dafür einen Standplatz zur Verfügung gestellt.

„Wie üblich gibt es ein Ringelchen Lyoner von unserem Vereinsmitglied André Biegel, dazu einen Weck und eine Dose Bier oder Cola für 3,50 Euro. Allerdings ist das nicht zum direkten Verzehr gedacht, sondern wird in einer Tüte zum Mitnehmen ausgegeben – ,to go’ eben“, erklärt Klingbeil. Er weist darauf hin, dass die Kunden trotzdem auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten sollten. Andere Speisen und Getränke werden an dem Verkaufsstand bewusst nicht angeboten. Die „Lyoner to go“-Tüten sind zudem nur in limitierter Stückzahl vorhanden.

Angebot für die Nachbarn

Entstanden war der Saarlandtag laut Klingbeil als Angebot, das sich besonders an die Kunden aus dem benachbarten Saarland richtet, die an Mariä Himmelfahrt frei haben, während der Tag in Rheinland-Pfalz kein Feiertag ist. „Außerdem sollte das Ganze eine kleine Maßnahme zur Verkaufsförderung für unsere Mitgliedsbetriebe sein, die sich zu diesem Tag dann auch immer kleine Aktionen ausgedacht oder den Kunden Sonderangebote unterbreitet hatten“, schildert der Vorsitzende.

„Die Idee war, dass man gemütlich bei Lyoner und Bier auf dem Marktplatz sitzen und das dann mit einem kleinen Einkaufsbummel verbinden kann.“ Der Bummel sei aber natürlich auch in diesem Jahr „mit der Lyoner-Tüte in der Hand“ möglich.