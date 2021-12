Die mit über 5500 Einwohnern größte Ortsgemeinde des Landkreises hat eine neue erste Beigeordnete. Lydia Fischer (41) von der CDU setzte sich in Schönenberg-Kübelberg in einer Stichwahl mit 12:11-Stimmen gegen Hubert Altherr (62) durch. Er war von der SPD nominiert worden.

Die vorzeitige Wahl für den ehrenamtlichen Posten war erforderlich, weil Klaus Gummel zum 1. November zurückgetreten war. Der CDU-Mann nannte damals öffentlich keine Gründe für seinen Rückzug. Er stand in der Kritik, weil er in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes im Schaukasten der Partei die SPD-Fraktion angegriffen hatte.

Im Ortsgemeinderat war am Donnerstagabend von den Verstimmungen zwischen CDU und SPD, die beide auf zehn Sitze kommen, nichts mehr zu hören. Beide Fraktionen argumentierten mit sachlichen Argumenten für ihre Bewerber. Die zwei Vertreter der Freien Wähler gaben wohl letztendlich bei der geheimen Wahl den Ausschlag. Bei der ersten Abstimmung hatte es mit 11:11 ein Patt gegeben.

Leiterin der Finanzabteilung

„Sie ist jung, engagiert und eine Fachfrau“, begründete Bernadette Bauer das Eintreten der CDU für Lydia Fischer. Die Mutter von zwei Kindern wohnt in Schmittweiler und hat eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Verbandsgemeinde Waldmohr absolviert. 2015 wechselte sie zur Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau und ist dort seit Juni Leiterin des Fachbereiches Finanzen.

Hubert Altherr hat viele Jahre für Bosch gearbeitet, unter anderem auch im Ausland und ist seit kurzem im Vorruhestand. „Er hat in einem großen Unternehmen Führungserfahrung gesammelt und hat jetzt die nötige Zeit, sich auch für die Gemeinde einzubringen“, begründete Timo Kreuscher für die SPD den Personalvorschlag.

Über die künftige Geschäftsverteilung will Ortsbürgermeister Wolf noch entscheiden. Er kündigte an, Altherr trotzdem in die Ortsgemeindearbeit einzubinden: „Wenn sich jemand im Ruhestand ehrenamtlich engagieren will, dann finden wir eine Aufgabe. Ich habe da zwei Ideen.“