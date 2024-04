Mehr als 333.333 Menschen haben das Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein seit den 80er Jahren besucht. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein am Donnerstag mitteilte, konnte bereits am Karfreitag der 333.333 Besucher vor seiner Einfahrt in den Stollen beglückwünscht werden: Luke. Luke kommt aus Wales und verbringt momentan mit seinen Eltern den Urlaub in der Pfalz. Als Präsent gab’s neben einer Urkunde, einem Händedruck von Bürgermeister Andreas Müller und einem Familienspiel noch ein Weinpräsent für Mama und Papa.

Insgesamt zeigt sich Claudia Wagner von der VG-Verwaltung sehr zufrieden mit dem Saisonstart des Museums – seit Anfang März besuchten bereits mehr als 1000 Gäste das Kalkbergwerk. Davon allein gut 600 am Osterwochenende. Kein Wunder: Da verteilte ein Osterhase im Stollen des Bergwerks „höchstpersönlich Osterhasenlollys“.