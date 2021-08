Ungewöhnliche Unfallzeugen am Sonntag gegen 22 Uhr auf der L 176 bei Thallichtenberg. Ein 22-jähriger Fahrer kam vermutlich aufgrund seiner alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit, so die Polizei, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte sein Fahrzeug. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle und wurde von Bekannten in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe des Unfallautos befand sich ein Luchs mit Nachwuchs, der sich offensichtlich bedroht fühlte. Um dem Artenschutz gerecht zu werden, alarmierte die Polizei einen Jäger. Unter dessen Aufsicht konnte die Unfallaufnahme ausgeführt werden. Dem Autofahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe genommen.